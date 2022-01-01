СОВЕСТЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. К 14О ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА

В очередном номере издания "Учительская газета" № 15 от 11 апреля 2023 года опубликована статья Михаила Викторовича Богуславского с подзаголовком "Национальная педагогика Ивана Ильина".

Статья посвящена Ивану Александровичу Ильину (1883–1954) – выдающемуся философу, политологу, гражданину и патриоту России, самому значимому мыслителю в сфере российского суверенного образования и русской национальной педагогики.

Автор статьи – Михаил Викторович Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, профессор кафедры педагогики, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, лауреат Почетного Знака "Золотое перо".

С полной версией статьи можно ознакомиться на официальном сайте издания "Учительская газета".