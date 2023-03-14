14 марта 2023г. Великий создатель целостной концепции воспитания. К 135 летию со дня рождения Антона Семеновича МакаренкоИЯ АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО

В очередном номере издания "Учительская газета" № 11 от 14 марта 2023 года опубликована статья Михаила Викторовича Богуславского с подзаголовком "Время проходит, а педагогика Макаренко к нам все ближе!"

Статья посвящена характеристике судьбы и подвижнической деятельности выдающегося отечественного педагогического мыслителя и признанного новатора образования Антона Семеновича Макаренко (1888–1939). Значимо, что в этом году три юбилея, связанных с деятельностью Макаренко. К знаменательному юбилею – 135-летию со дня рождения добавим 90-летие выхода в свет бессмертной "Педагогической поэмы" и 85-летие первой публикации его завершающего труда "Флаги на башнях".

Все это дает основная заново перечитать произведения Антона Семеновича и переосмыслить его педагогику социального воспитания в контексте задача современного российского образования.

Автор статьи – Михаил Викторович Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, профессор кафедры педагогики, лауреат Почетного Знака "Золотое перо".

С полной версией статьи можно ознакомиться на официальном сайте издания "Учительская газета".