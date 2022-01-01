15 августа завершается прием заявок на участие в Конкурсе "Флагманы образования"
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15 августа завершается прием заявок на участие в Конкурсе "Флагманы образования"

С 2019 года президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России создает условия для профессионального и карьерного развития студентов, учителей и управленцев в сфере образования:

Диагностика и формирование портфеля компетенций;

Обмен опытом с профессиональным педагогическим сообществом;

Карьерное развитие;

Реализация проектов, настройка проектной команды;

Попадание в федеральную экспертную сеть "Созвездие флагманов образования";

Запоминающиеся мероприятия и яркие эмоции.

"Флагманы образования" – это ресурс для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, а также для отраслевой системы управления в целом.

Кто может участвовать?

Студенты вузов и колледжей — обучающиеся любых направлений старше 18 лет;
Сотрудники школ, управленцы в сфере образования и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью.

В новом сезоне участие индивидуальное.

Этапы конкурса:
Регистрация завершается 15 августа! 
Образовательный марафон – с 15 мая по 17 сентября (участие опционально).
Входная диагностика – с мая по сентябрь.
Комплексная диагностика – в августе и сентябре.
Региональные полуфиналы для управленцев и педагогов – октябрь.
Студенты по результатам комплексной диагностики выйдут в финал. 
Управленцы и педагоги встретятся в финале в ноябре. 

Участвуйте в конкурсе! Регистрируйтесь на сайте Конкурса https://flagmany.rsv.ru/#about

#ФлагманыОбразования
#РоссияСтранаВозможностей
#ГодПедагогаНаставника
#ГПН_2023

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