15 августа завершается прием заявок на участие в Конкурсе "Флагманы образования"

С 2019 года президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России создает условия для профессионального и карьерного развития студентов, учителей и управленцев в сфере образования:

Диагностика и формирование портфеля компетенций;

Обмен опытом с профессиональным педагогическим сообществом;

Карьерное развитие;

Реализация проектов, настройка проектной команды;

Попадание в федеральную экспертную сеть "Созвездие флагманов образования";

Запоминающиеся мероприятия и яркие эмоции.

"Флагманы образования" – это ресурс для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, а также для отраслевой системы управления в целом.

Кто может участвовать?



Студенты вузов и колледжей — обучающиеся любых направлений старше 18 лет;

Сотрудники школ, управленцы в сфере образования и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью.



В новом сезоне участие индивидуальное.



Этапы конкурса:

Регистрация завершается 15 августа!

Образовательный марафон – с 15 мая по 17 сентября (участие опционально).

Входная диагностика – с мая по сентябрь.

Комплексная диагностика – в августе и сентябре.

Региональные полуфиналы для управленцев и педагогов – октябрь.

Студенты по результатам комплексной диагностики выйдут в финал.

Управленцы и педагоги встретятся в финале в ноябре.



Участвуйте в конкурсе! Регистрируйтесь на сайте Конкурса https://flagmany.rsv.ru/#about



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#ГПН_2023