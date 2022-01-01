15 августа завершается прием заявок на участие в Конкурсе "Флагманы образования"

С 2019 года президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России создает условия для профессионального и карьерного развития студентов, учителей и управленцев в сфере образования:
Диагностика и формирование портфеля компетенций;
Обмен опытом с профессиональным педагогическим сообществом;
Карьерное развитие;
Реализация проектов, настройка проектной команды;
Попадание в федеральную экспертную сеть "Созвездие флагманов образования";
Запоминающиеся мероприятия и яркие эмоции.
"Флагманы образования" – это ресурс для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, а также для отраслевой системы управления в целом.
Кто может участвовать?
Студенты вузов и колледжей — обучающиеся любых направлений старше 18 лет;
Сотрудники школ, управленцы в сфере образования и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью.
В новом сезоне участие индивидуальное.
Этапы конкурса:
Регистрация завершается 15 августа!
Образовательный марафон – с 15 мая по 17 сентября (участие опционально).
Входная диагностика – с мая по сентябрь.
Комплексная диагностика – в августе и сентябре.
Региональные полуфиналы для управленцев и педагогов – октябрь.
Студенты по результатам комплексной диагностики выйдут в финал.
Управленцы и педагоги встретятся в финале в ноябре.
Участвуйте в конкурсе! Регистрируйтесь на сайте Конкурса https://flagmany.rsv.ru/#about
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