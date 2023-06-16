16 июня 2023 г. состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, по актуальным вопросам введения ФГОС общего образования и ФООП

В совещании приняли участие более 300 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций из 18 субъектов ЦФО: г. Москва, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области.

Обращаясь к участникам совещания с приветственным словом, А. А. Тимофеева, заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России, обратила внимание на необходимость глубокого изучения документов и проведения информационно-разъяснительной работы с педагогами при переходе на федеральные образовательные программы.

Т.В. Суханова, директор Института стратегии развития образования, представила систему научно-методического сопровождения обновления общего образования. В своем выступлении Татьяна Владимировна остановилась на итогах проведенных Институтом мониторингов введения обновленных ФГОС общего образования и функциональной грамотности. Особый интерес вызвали результаты исследования по развитию функциональной грамотности в Московской области, значительно превышающие результаты в среднем по стране. Это стало возможным благодаря последовательной системной работе школ региона по всем шести направлениям функциональной грамотности: математической, естественнонаучной, читательской, финансовой, креативному мышлению и глобальным компетенциям.



Участники совещания познакомились с обновленной версией Конструкторов рабочих программ и учебных планов и получили ответы на актуальные вопросы.