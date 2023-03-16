16 марта 2023 года стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников

С 16 марта по 30 апреля 2023 года будет проходить заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам.

Участников заключительного этапа олимпиады на своих площадках встретят 13 субъектов Российской Федерации и федеральная территория Сириус:

Москва – экономика, английский, французский, испанский, итальянский и китайский языки;

Республика Татарстан – искусство (мировая художественная культура), технология, экология;

Федеральная территория Сириус – химия, астрономия, математика;

Псковская область – история;

Самарская область – немецкий язык;

Тюменская область – информатика;

Ульяновская область – обществознание;

Санкт-Петербург – физика;

Нижегородская область – физическая культура, география;

Республика Башкортостан – право;

Свердловская область – русский язык;

Республика Мордовия – биология;

Кабардино-Балкарская Республика – основы безопасности жизнедеятельности;

Московская область– литература.

На сайтах площадок проведения заключительного этапа олимпиады по каждому предмету будут проводится онлайн трансляции торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады, а также мероприятий, посвященных Году педагога и наставника.

Справочно:

Сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году утверждены приказами Минпросвещения России № 1035 от 28 ноября 2022 г.

По предварительным данным, в региональном этапе олимпиады приняли участие более 170 тысяч школьников из 88 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус.

В заключительном этапе примут участие участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Субъекту Российской Федерации, в котором ни один участник текущего учебного года не набрал проходной балл по соответствующему общеобразовательному предмету, будет предоставлена возможность направить одного участника по квоте.

Организационно-методическое сопровождение олимпиады, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет уполномоченная организация – ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".

Сайт всероссийской олимпиады школьников – на сайте размещена актуальная информация по участию в олимпиаде.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.