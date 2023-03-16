16 марта 2023 года стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников

С 16 марта по 30 апреля 2023 года будет проходить заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам.
Участников заключительного этапа олимпиады на своих площадках встретят 13 субъектов Российской Федерации и федеральная территория Сириус:
Москва – экономика, английский, французский, испанский, итальянский и китайский языки;
Республика Татарстан – искусство (мировая художественная культура), технология, экология;
Федеральная территория Сириус – химия, астрономия, математика;
Псковская область – история;
Самарская область – немецкий язык;
Тюменская область – информатика;
Ульяновская область – обществознание;
Санкт-Петербург – физика;
Нижегородская область – физическая культура, география;
Республика Башкортостан – право;
Свердловская область – русский язык;
Республика Мордовия – биология;
Кабардино-Балкарская Республика – основы безопасности жизнедеятельности;
Московская область– литература.
На сайтах площадок проведения заключительного этапа олимпиады по каждому предмету будут проводится онлайн трансляции торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады, а также мероприятий, посвященных Году педагога и наставника.
Справочно:
Сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году утверждены приказами Минпросвещения России № 1035 от 28 ноября 2022 г.
По предварительным данным, в региональном этапе олимпиады приняли участие более 170 тысяч школьников из 88 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус.
В заключительном этапе примут участие участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Субъекту Российской Федерации, в котором ни один участник текущего учебного года не набрал проходной балл по соответствующему общеобразовательному предмету, будет предоставлена возможность направить одного участника по квоте.
Организационно-методическое сопровождение олимпиады, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет уполномоченная организация – ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".
Сайт всероссийской олимпиады школьников – на сайте размещена актуальная информация по участию в олимпиаде.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.