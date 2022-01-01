17 июля стартовал выездной семинар «Проект «Школа Минпросвещения России»: от самодиагностики к стратегии развития» для управленческой команды школы Международного детского центра «Артек» в Академии Минпросвещения России

В течение недели участники семинара будут работать над созданием управленческих решений в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России".
В рамках семинара команда школы МДЦ "Артек" приняла участие в практикуме по конструированию рабочих программ и учебных планов на основе обновленных ФГОС и ФООП, организованном специалистами Института стратегии развития образования.
Ирина Михайловна Логвинова, начальник управления научно-образовательной деятельности ИСРО, рассказала об основных результатах исследований по вопросам содержания общего образования.
Татьяна Владимировна Суханова, директор ИСРО, провела установочную сессию по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП и презентовала настольную книгу директора школы "Знание", созданную в рамках федерального проекта "Школа Минпросвещения России" при участии специалистов ИСРО.
Выездной управленческий семинар "Проект "Школа Минпросвещения России": от самодиагностики к стратегии развития" завершится 21 июля 2023 года.
Об опыте работы управленческой команды школы "МДЦ Артек" вы узнаете на семинаре 21 июля в 11:00 (мск)