17 июля стартовал выездной семинар «Проект «Школа Минпросвещения России»: от самодиагностики к стратегии развития» для управленческой команды школы Международного детского центра «Артек» в Академии Минпросвещения России

В течение недели участники семинара будут работать над созданием управленческих решений в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России".

В рамках семинара команда школы МДЦ "Артек" приняла участие в практикуме по конструированию рабочих программ и учебных планов на основе обновленных ФГОС и ФООП, организованном специалистами Института стратегии развития образования.

Ирина Михайловна Логвинова, начальник управления научно-образовательной деятельности ИСРО, рассказала об основных результатах исследований по вопросам содержания общего образования.

Татьяна Владимировна Суханова, директор ИСРО, провела установочную сессию по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП и презентовала настольную книгу директора школы "Знание", созданную в рамках федерального проекта "Школа Минпросвещения России" при участии специалистов ИСРО.

Выездной управленческий семинар "Проект "Школа Минпросвещения России": от самодиагностики к стратегии развития" завершится 21 июля 2023 года.

Об опыте работы управленческой команды школы "МДЦ Артек" вы узнаете на семинаре 21 июля в 11:00 (мск)

Трансляции семинара: ВК, Rutube.