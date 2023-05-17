17 мая 2023 г. Межрегиональный семинар «Родные языки и культура народов России в системе современного образования»

17 мая 2023 года состоялось четвёртое заседание постоянно действующего семинара "Родные языки и культура народов России в системе современного образования", организатором которого выступила лаборатория филологического общего образования Института стратегии развития образования.

Участниками заключительного Межрегионального семинара стали Республика Татарстан и Чувашская Республика.

С приветственным словом выступила Ольга Макаровна Александрова, заместитель заведующего лабораторией филологического общего образования, к.п.н. В приветственном слове было подчёркнуто, что национальный язык является средством единения каждого народа, населяющего Российскую Федерацию, средством выражения национального духа народа и его культуры и необходим комплекс разносторонних мер по поддержке и продвижению родных языков. Ольга Макаровна отметила, что важнейшая роль в работе по сохранению и развитию родного языка как главного национального признака и основы всей духовной культуры каждого народа отводится системе образования.

В докладе "Родные языки и культура народов России в системе современного образования: опыт регионов", представленном Ириной Павловной Васильевых, научным сотрудником лаборатории филологического общего образования, к.п.н., был освещён опыт ведущих педагогических вузов и институтов развития образования Республики Чувашия и Республики Татарстан, гарантом успешной деятельности которых в области продвижения родных языков является высокий научно-методический потенциал педагогических коллективов, накопленный республиками опыт подготовки педагогических кадров.

Состояние и перспективы функционирования родных языков и основные направления методического сопровождения педагогических работников по вопросам преподавания родных языков в Республике Татарстан были обозначены представителями Министерства образования и науки Республики Татарстан. О роли Института развития образования Республики Татарстан в процессе повышения квалификации и переподготовки учителей родного (татарского) языка и литературы рассказала заведующая кафедрой родного языка и литературы ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики Татарстан" Шамсутдинова Расима Равилевна. Опыт подготовки педагогических кадров, владеющих современными эффективными методиками преподавания родных языков, в Чувашской Республике был освещён БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Эффективные практики преподавания родного языка в Чувашской Республике были описаны в докладе заведующей кафедрой чувашского языка и литературы Чувашского республиканского института образования Анны Семёновны Егоровой.

Юлия Николаевна Гостева, старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования, к.п.н., отметила ценность опыта преподавания родных языков, представленного Республикой Татарстан и Чувашской Республикой, и подчеркнула необходимость трансляции этого опыта в образовательное пространство Российской Федерации.



Ссылка на видеозапись семинара: https://events.webinar.ru/54944883/1531162382/record-new/1577736864