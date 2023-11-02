1—2 ноября 2023 года в Москве состоится международная научно-практическая конференция «Ценности в системе воспитания: теория и практика»

В первый день работы конференции участники обсудят государственную политику и научно-методическое обеспечение в области воспитания.
Во второй день – региональные модели систем воспитания и эффективные практики образовательных учреждений.
На конференции также будут рассмотрены вопросы:
1) воспитания детей и молодёжи как приоритета государственной политики;
2) роли воспитывающего взрослого в жизни ребёнка;
3) содержания федеральных рабочих программ воспитания;
4) трансформации традиций воспитания и ценностей современной семьи;
5) инновационных практик в реализации программы воспитания;
6) роли образовательных организаций в профилактике угроз детской безопасности.
К участию в конференции приглашаются:
• представители региональных органов власти;
• учёные-исследователи;
• преподаватели вузов, колледжей, школ и организаций дополнительного образования;
• аспиранты;
• представители институтов развития образования.
В программе конференции запланирована работа шести секций:
1. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации";
2. "Аксиология, антропология, психология детства";
3. "Программы воспитания: теория, технологии, инновационные практики";
4. "Традиции воспитания и ценности современной семьи";
5. "Инновационный опыт: воспитательные практики образовательных организаций";
6. "Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Федерации: от теории к практике".
Участвовать в конференции можно очно в качестве докладчика на секции или ведущего мастер-класса с последующей публикацией тезисов или методических разработок в электронном сборнике с присвоением ISBN и последующим размещением в библиографической базе научных публикаций РИНЦ.
Принять участие в конференции в качестве слушателя можно онлайн.
Зарегистрироваться в качестве слушателя и подать заявку на выступление необходимо по ссылке до 20 сентября 2023 года.
Приглашение на конференцию придёт на почту до 20 октября 2023 года.
Подробнее об участии в конференции можно узнать в pdf-файле.
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Контактное лицо организационного комитета конференции:
Ирина Викторовна Лупина,
+7 (916) 703 33 70,
lupina@institutdetstva.ru