1—2 ноября 2023 года в Москве состоится международная научно-практическая конференция «Ценности в системе воспитания: теория и практика»

В первый день работы конференции участники обсудят государственную политику и научно-методическое обеспечение в области воспитания.

Во второй день – региональные модели систем воспитания и эффективные практики образовательных учреждений.



На конференции также будут рассмотрены вопросы:

1) воспитания детей и молодёжи как приоритета государственной политики;

2) роли воспитывающего взрослого в жизни ребёнка;

3) содержания федеральных рабочих программ воспитания;

4) трансформации традиций воспитания и ценностей современной семьи;

5) инновационных практик в реализации программы воспитания;

6) роли образовательных организаций в профилактике угроз детской безопасности.

К участию в конференции приглашаются:

• представители региональных органов власти;

• учёные-исследователи;

• преподаватели вузов, колледжей, школ и организаций дополнительного образования;

• аспиранты;

• представители институтов развития образования.

В программе конференции запланирована работа шести секций:

1. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации";

2. "Аксиология, антропология, психология детства";

3. "Программы воспитания: теория, технологии, инновационные практики";

4. "Традиции воспитания и ценности современной семьи";

5. "Инновационный опыт: воспитательные практики образовательных организаций";

6. "Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Федерации: от теории к практике".

Участвовать в конференции можно очно в качестве докладчика на секции или ведущего мастер-класса с последующей публикацией тезисов или методических разработок в электронном сборнике с присвоением ISBN и последующим размещением в библиографической базе научных публикаций РИНЦ.

Принять участие в конференции в качестве слушателя можно онлайн.

Зарегистрироваться в качестве слушателя и подать заявку на выступление необходимо по ссылке до 20 сентября 2023 года.

Приглашение на конференцию придёт на почту до 20 октября 2023 года.

Подробнее об участии в конференции можно узнать в pdf-файле.

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Контактное лицо организационного комитета конференции:

Ирина Викторовна Лупина,

+7 (916) 703 33 70,

lupina@institutdetstva.ru