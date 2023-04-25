25 апреля 2023 года состоялось третье заседание постоянно действующего семинара «Родные языки и культура народов России в системе современного образования»

25 апреля 2023 года состоялось третье заседание постоянно действующего семинара "Родные языки и культура народов России в системе современного образования", подготовленное лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".

В рамках семинара был представлен опыт ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", ГБОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования" и ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования".

Семинар традиционно начался с приветственного слова заведующего лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО" И. Н. Добротиной. Затем с докладом "Родные языки и культура народов России в системе современного образования – сохраняем "живое" слово"", осветившим основные направления работы по сохранению и развитию родных языков в Пермском крае и Республике Коми, выступила научный сотрудник лаборатории филологического общего образования М. О. Богверадзе.

Ведущий научный сотрудник отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН Ю. В. Норманская представила слушателям и участникам семинара новые полезные ресурсы по коми-пермяцкому, коми-зырянскому и другим языкам на платформе ЛингвоДок и продемонстрировала возможности работы с обучающей платформой. Юлия Викторовна также рассказала о дальнейших планах по развитию платформы и пригласила институты к сотрудничеству по работе над расширением содержания платформы.

Второй блок межрегионального постоянно действующего семинара был открыт выступлением директора ГБОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования" В. А. Беляковым, поприветствовавшим участников семинара и подробно рассказавшим о направлениях научно-методического сопровождения учителей родных языков в Пермском крае. Владимир Александрович в своём выступлении обозначил также новые векторы в системе образования Пермского края, отметив прошедший в феврале 2023 года I съезд учителей родных языков в Пермском крае и создание в марте 2023 года ассоциации учителей родных языков Пермского края.

Учитель татарского языка и литературы МАОУ "Усть-Туркская СОШ" Кунгурского муниципального округа Ч. Ф. Нуртдинова поделилась богатым опытом воспитания ценностного отношения к родному языку у школьников в условиях олимпиадного и конкурсного движения и рассказала о реализации управленческого проекта "Живи, родной язык!", целью которого является воспитание ценностного отношения к родному языку, сохранение традиций исторической родины, самобытности народа Кунгурского района Пермского края.

Заместитель декана по коми-пермяцко-русскому отделению, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", кандидат филологических наук А. С. Лобанова подробно рассказала о специфике подготовки студентов-билингвов к работе в полиэтнической среде, обратив особое внимание на впечатляющие показатели по трудоустройству выпускников в сфере образования и профессиональным навыкам выпускников, а также подчеркнув важность умения работать выпускников национального отделения в полиэтнической среде, которое является результатом успешно выстроенного учебного процесса, в ходе которого учащиеся осваивают сразу два языка разных языковых систем.

Выступление учителя коми-пермяцкого языка и литературы МАОУ "Ёгвинская средняя общеобразовательная школа" Кудымкарского муниципального округа Л. И. Томилиной стало завершающим во втором блоке. Людмила Ильинична выступила с докладом об использовании цифровых технологий на уроках коми-пермяцкого языка и литературы, рассказав также об использовании на уроках, в частности, сайта "Коми-пермяцкий язык. Энциклопедия", который помогает погрузиться в курс школьной грамматики и историю коми-пермяцкого языка.

Далее свою работу представили коллеги из Республики Коми. Ректор ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования" Г. В. Китайгородская обратилась к участникам семинара с приветственным словом, а затем выступила с докладом "Научно-методическое сопровождение преподавания родных языков в системе образования Республики Коми". Слушатели узнали о направлениях работы института по вопросу подготовки будущих специалистов, создании новых учебно-методических комплексов в том числе этнокультурной направленности, о республиканских праздниках и республиканских конкурсах для педагогов.

Старший методист лаборатории развития этнокультурного образования ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования" Э. И. Полякова рассказала об опыте создания УМК по родному языку в начальных классах, анонсировав также электронные пособия по родному языку.

Заместитель директора МУ ДПО "Центр развития образования", учитель русского языка и литературы МАОУ "Лицей народной дипломатии" Т. Н. Политова выступила по теме "Родной язык как ключ к культурному коду человека" и поделилась опытом работы с рассказом И. С. Тургенева "Муму" на уроках русского родного языка в 5 классе.

Учитель коми языка МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В. И. Лыткина" Г. И. Расова рассказала о применении обучающих интерактивных игр на уроках коми языка, представив серию "Игры с Ошпи", ориентированных на школьников начального звена.

Учитель начальных классов государственного профессионального образовательного учреждения "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" им. Ю. А. Спиридонова Е. В. Расова представила выступление по теме "Формирование читательской грамотности на уроках государственного (коми) языка", сопроводив доклад интересными примерами из личного опыта и из учебника "Коми кыв" для разных годов обучения.

Семинар завершился выступлением учителя коми языка МБОУ "Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1" Сыктывдинского района М. В. Косныревой на важную тему – "Современные технологии развития гражданской идентичности на уроках коми языка и во внеурочное время в сельской школе".

Как отметила в заключении заместитель директора ГБОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования" Т. Н. Меркушева, представленный опыт показывает те единые векторы, которые заданы стратегическими документами. Мы все делаем общее дело на благо наших родных языков. И это здорово!

К работе семинара подключились ГБОУ ДПО "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования", МАОУ БСОШ №7, г. Владикавказ, а также Лаборатория развития этнокультурного образования ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования".

Ссылка на видеозапись и программу семинара: https://events.webinar.ru/54944883/1565803899/record-new/1700078846