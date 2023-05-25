25 мая Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел онлайн-конференцию на тему «Суверенная система образования: итоги учебного года» в международном мультимедийном центре "Россия сегодня"

Мероприятие было посвящено подведению итогов масштабной работы в сфере образования в Год педагога и наставника.

В ходе онлайн-конференции Сергей Кравцов рассказал о деятельности министерства по укреплению единого образовательного пространства как главного гаранта суверенной системы образования.

В частности, обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, утверждены единые федеральные образовательные программы, разработана и внедрена единая информационная система ФГИС "Моя школа" во всех школах страны, что существенно облегчает учителям подготовку к урокам и всецело отвечает современному запросу учительства.

Сергей Кравцов отметил изменение подхода к разработке учебников и учебных пособий, это направление относится теперь к государству и сегодня в федеральном перечне по большинству школьных предметов присутствует одна линейка учебников.

Также Министр просвещения отметил важность работы по поддержке педагогов и созданию единой системы поэтапной подготовки и профессионального развития педагогов: создано более 3300 классов психолого-педагогической направленности в 80 субъектах РФ; педагогическое образование занимает 3-е место среди абитуриентов; в педагогических вузах создана современная образовательная среда.

В поддержку педагогов организована масштабная работа по методическому сопровождению введения и реализации ФГОС и единых федеральных программ, предложен единый комплект программно-методических документов на портале Единое содержание образования.

Говоря о воспитательной составляющей образовательного процесса, Министр особо выделил проект внеурочных занятий "Разговоры о важном", объединивший 18 млн. школьников, 1,5 млн. учителей и почти всё родительское сообщество страны, и назвал основные темы "Разговоров о важном" в новом учебном году, направленные на формирование и укрепление гражданской идентичности, уважение к истории страны, расширяющие кругозор и сферу интересов подрастающего поколения. В 50% школ появились советники директоров по воспитательной работе, а в следующем году они начнут работу во всех школах страны.

В учебных заведениях создаются школьные театры, спортивные клубы, школьные музеи, киноклубы и школьные хоры, проведена большая работа по реализации просветительских мероприятий в детских лагерях. Министр подчеркнул, что принято решение вернуть серебряные медали в российские школы со следующего учебного года.

На конференции был дан старт акции "Спасибо учителю", которая дает возможность всем желающим выразить благодарность и признательность своему учителю в Год Педагога и наставника!

Ссылка на полную видеозапись трансляции здесь (https://sn.ria.ru/20230525/ministr-1874055129.html)