2 марта 2023 года был дан старт Году педагога и наставника!

Смысл проведения Года педагога и наставника в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают своё время и силы детям, молодёжи, нашему будущему. Об этом Президент Владимир Путин рассказал в своём обращении к преподавателям школ, колледжей, вузов во время торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника:

"Прежде всего, это замечательный повод сказать вам спасибо! Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути, делились не только знаниями, но и душевной теплотой, гордились нашими победами, из которых, как говорил поэт Андрей Дементьев, слагается счастье учителя", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны.

К торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника подключился министр просвещения Сергей Кравцов:

"Это очень важное событие для всей системы образования, для всех учителей, наставников. Президент сказал о значимости профессии учителя, о выдающихся педагогах, которыми славится наша страна, о развитии суверенной системы образования, – подчеркнул министр. – Я хочу поблагодарить всех вас и сказать, что мы постоянно будем на связи и решим все поставленные Президентом задачи!"

Министр вышел на связь из технопарка, открытого на базе Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина. Он рассказал о создании в каждом педвузе по поручению Президента технопарков педагогических компетенций, которые позволяют студентам получать качественные знания.

Онлайн-трансляция торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника доступна по ссылке https://vk.com/wall-30558759_377013

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