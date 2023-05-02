2 мая 2023 года Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с докладом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции

Министр просвещения рассказал о качестве российского образования, проведении итоговой аттестации в этом году, разработке плана с Минобрнауки по развитию инженерного образования, а также о профориентационных мероприятиях для детей.



"Российская система образования развивается и будет развиваться дальше – в соответствии с национальными суверенными целями", – отметил глава Минпросвещения России.

В честь Дня Победы в школьных классах состоятся занятия Разговоры о важном на тему "День Победы. Бессмертный полк", посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.



Глава Минпросвещения отметил, что во всех образовательных организациях страны пройдут мероприятия патриотической направленности, объединённые общей целью развития исторической памяти детей и молодёжи, преемственности поколений, воспитания чувства гордости за свой народ и страну. На мероприятия будут приглашены ветераны и труженики тыла, дети героев Великой Отечественной войны, участники СВО и других боевых действий.



Школьников также ждут проекты, посвящённые Великой Отечественной войне и празднованию Дня Победы:



• "Парад у дома ветерана";

• "Песни Победы";

• "Сад памяти".

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