30 июня завершились курсы повышения квалификации «Авторов и авторских коллективов по разработке учебников для 5-9 классов по языкам народов Российской Федерации»

Открыли курсы Тимофеева Анна Александровна, заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации, Логвинова Ирина Михайловна, начальник управления научно-образовательной деятельности Института стратегии развития образования, к.п.н., доцент, и Добротина Ирина Нургаиновна, заведующий лабораторией филологического общего образования Института стратегии развития образования, к.п.н.
Спикерами курса стали ведущие учёные, эксперты-практики Института стратегии развития образования. Обучение проведено в объеме 36 академических часов в заочном формате по следующим направлениям:
Круглый стол "Разработка учебников для 5-9 классов по языкам народов Российской Федерации" под руководством Логвиновой И.М. и Добротиной И.Н. и подведение итогов завершили курсы повышения квалификации.
В адрес организаторов и лекторов прозвучали слова благодарности и признательности за проведение познавательных, содержательных и практикоориентированных курсов. Участники мероприятия особо отметили важность живого общения с экспертами, обратной связи и знакомства с опытом региональных авторских коллективов.
"Благодарю! Очень полезное мероприятие. Всем организаторам и коллегам благодарность! Вот бы несколько лет назад, когда мы ступили на стезю авторов учебников — какие бы учебники написали! У нас они, в целом, хорошие, могли быть еще лучше" - отметила Нина Майнагашева, директор ГБНИУ РХ "Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории".
Всего к мероприятию присоединилось 222 слушателя из 28 регионов России, в которых изучают родные языки. Участники получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.