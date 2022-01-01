30 июня завершились курсы повышения квалификации «Авторов и авторских коллективов по разработке учебников для 5-9 классов по языкам народов Российской Федерации»

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

языковая политика Российской Федерации и ее реализация в государственных документах

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебник как методическая система, обеспечивающая формирование планируемых результатов обучения по родному языку

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий

учебная ситуация как структурная единица учебной деятельности и условие формирования универсальных учебных действий