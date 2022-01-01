4 апреля в 10:00 стартует главное событие года в мире просвещения — марафон Знание.Первые!

Федеральный Просветительский марафон посвящён поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. Каждый день с 24 по 26 апреля приглашённые эксперты будут рассказывать о перспективах самореализации, которые открыты молодым людям в современной России.



В рамках первого дня марафона зрители узнают о векторе политического развития страны, современных трендах в разных отраслях экономики, главных достижениях науки, культуры и искусства от множества экспертов, включая первых лиц государства: министра просвещения Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации, министра науки и высшего образования Российской Федерации, заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря президента Российской Федерации, а также глав крупных компаний: генерального директора Госкорпорации "Росатом" и генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг".



И это ещё далеко не всё!



Увидимся в прямом эфире!



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