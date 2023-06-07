6–7 июня 2023 года в Институте состоялась международная конференция «Образовательное пространство в информационную эпоху», которая проводится в Институте стратегии развития образования уже восьмой год, и в этом году она посвящена 100-летию Института

Мероприятие было организовано как экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом по насущным проблемам современного образовательного пространства.

В конференции приняли участие представители научных и образовательных организаций, органов управления образованием различных уровней; аспиранты, докторанты.

Главным событием конференции стало проведенное 6 июня 2023 года пленарное заседание (https://vk.com/video-215962627_456239114), модератором которого выступила научный руководитель Института, главный ученый секретарь президиума РАО, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, академик РАО, доктор философских наук, профессор Светлана Вениаминовна Иванова.

Открывая конференцию, Светлана Вениаминовна Иванова отметила высокий статус мероприятия, его несомненную значимость для науки и образования страны, широкую географию участников и озвучила приветственный адрес от президента Российской академии образования, академика РАО, доктора исторических наук Ольги Юрьевны Васильевой. В нем О. Ю. Васильева подчеркнула важность того, что "в Институте сохраняется и развивается тесная связь науки с педагогической практикой. Обмен опытом по актуальным проблемам современного образования охватывает широкий спектр вопросов, таких как взаимосвязь формирования информационно-образовательного пространства и коммуникативных процессов; методологические проблемы педагогики на различных уровнях в контексте использования информационных технологий в образовательном процессе. Важно отметить, что процессы трансформации современного образования находят воплощение в научных исследованиях, которые проводят сотрудники Института стратегии развития образования и участники конференции".

В рамках пленарного заседания Пардаева Меҳринисо Донияровна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент, и.о. ректора Национального исследовательского института профессионального развития и обучения новым методикам педагогов имени А. Авлони (г. Ташкент, Республика Узбекистан), выступила с докладом "Цифровое образование: вчера и сегодня". В сообщении Мэй Ханьчэн, кандидата педагогических наук, директора филиала Юго-восточного университета (г. Сучжоу, КНР), вниманию слушателей были представлены традиции и перспективы развития культурно-образовательного пространства Китая и России. Бердигожина Зухра Шихиевна, учитель истории l (продвинутого) уровня, Лауреат Пушкинской премии, руководитель Музея боевой и трудовой славы КГУ ОШ 32 (г. Алматы, Республика Казахстан), рассказала об опыте применения информационных и музейных технологий при преподавании истории. В докладе И Линюнь, доктора педагогических наук, профессора Национального института педагогических исследований Китая, главного начальника Института исследования развития педагогов Национального института педагогических исследований Китая (г. Пекин, КНР), были раскрыты особенности развития педагогического образования в Китае. Мухамедханова Алмагуль Кенесхановна, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Национальной академии образования (г. Астана, Республика Казахстан), представила междисциплинарный подход при подготовке современного педагога.

О научных исследованиях в педагогике рассказали сотрудники Института стратегии развития образования.

Иванова Светлана Вениаминовна, научный руководитель Института, главный ученый секретарь президиума РАО, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, академик РАО, доктор философских наук, профессор, выступила с докладом "Современная школа: время, пространство и условия". Суханова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, директор Института, в своем выступлении охарактеризовала вариативность учебных планов в профильных классах. Елкина Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, начальник управления научно-организационной деятельности Института, посвятила свой доклад развитию идей педагогической антропологии. Осмоловская Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая лабораторией дидактики общего и профессионального образования Института, в своем сообщении осветила мониторинг внедрения Федеральной основной общеобразовательной программы в условиях единого образовательного пространства.

Логвинова Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник управления научно-образовательной деятельности Института, рассказала о готовности старшеклассников к диалогу о традиционных российских ценностях. Тагунова Ирина Августовна, доктор педагогических наук, заведующая лабораторией сравнительного образования и истории педагогики Института, представила концептуальные подходы к формированию междисциплинарного содержания образования за рубежом. Ускова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, начальник управления научно-исследовательской деятельности, ученый секретарь Института, выступила с сообщением "Настольная книга директора школы - новый формат поддержки управленческих кадров в области образования". Степанов Павел Валентинович, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития личности в системе образования Института, представил вниманию слушателей доклад "Педагог воспитывающий: из университета в школьную жизнь".

Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая лабораторией начального общего образования Института, выступила с докладом "Учебная коммуникация: ожидания и реальность". Критарова Жанна Николаевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования Института, рассказала о концептуальных подходах к формированию планируемых результатов по литературе на профильном уровне. Выступление Лобанова Ильи Анатольевича, кандидата педагогических наук, заведующего лабораторией социально-гуманитарного общего образования Института, было посвящено формам исторического просвещения в условиях современных вызовов. Соколова Олеся Сергеевна, начальник управления разработки образовательного контента Института, в своем докладе представила портал "Единое содержание общего образования".

Во второй день конференции - 7 июня 2023 года - продолжением насыщенной программы стала работа четырех секций, на которых были всесторонне раскрыты особенности развития современного образования:

На секции 1, проходившей в формате круглого стола "Современные проблемы начального общего образования" (https://vk.com/video-215962627_456239108), были обсуждены актуальные вопросы начального общего образования в условиях обновления содержания образования. Модератором секции выступила Виноградова Наталья Федоровна, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук, заведующая лабораторией начального общего образования Института. В живом общении с коллегами обсуждались самые разные проблемы: формирование различных аспектов функциональной грамотности у обучающихся, подходы к оценке и оцениванию результатов обучения, развитие самостоятельности младшего школьника средствами метапредметного содержания обучения и многие другие.

В рамках секции 2. "Социально-гуманитарное образование в современных условиях" (https://vk.com/video-215962627_456239116) был обсужден широкий круг вопросов, посвященных основным направлениям развития социально-гуманитарного образования и повышения его качества. Модераторами выступили Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией филологического общего образования Института, и Лобанов Илья Анатольевич, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией социально-гуманитарного общего образования Института. На секции рассматривали различные аспекты современного гуманитарного образования: философские, педагогические, социальные, участники обсуждали роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании предметов гуманитарного цикла.

Секция 3. "Инженерно-технологическое образование в современную эпоху" (https://vk.com/video-215962627_456239115) была посвящена разным аспектам инженерно-технологического образования и особенностям его внедрения в школьную практику. Модераторами выступили: Роберт Ирэна Веньяминовна, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией информатики и информатизации образования Института; Рослова Лариса Олеговна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией математического общего образования Института; Паршутина Людмила Алексеевна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией профильного образования Института. Под руководством модераторов участники обсудили самые актуальные подходы к подготовке нового поколения будущих инженеров, много говорили и о подготовке педагогов и преподавателей с точки зрения инженерно-технической профессиональной ориентации.

На секции 4. "Современные исследования в образовании" (https://vk.com/video-215962627_456239111) обсуждались ключевые тенденции научно-педагогических исследований. Большой интерес у слушателей вызвали вопросы, связанные с трактовкой взаимоотношения традиций и инноваций в сфере образования в современных историко-педагогических исследованиях, с контрольно-оценочной деятельностью в условиях цифровой трансформации образования, с проектом федеральной исследовательской магистратуры в контексте современного этапа трансформации общего и педагогического образования, с аксиологическим подходом к воспитанию и развитию личности в условиях поликультурного образовательного пространства России.

Несомненно важными были обсуждавшиеся на секции вопросы, посвященные организационным аспектам реализации междисциплинарного содержания общего образования за рубежом, смешанному обучению русскому языку в китайском вузе на примере курса "Грамматика", использованию технологий искусственного интеллекта в образовании, образовательной миграции в контексте цифровизации, развитию информационно-образовательной среды университета в рамках экосистемной теории и многие другие.

Модераторами секции выступили: Тагунова Ирина Августовна, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией сравнительного образования и истории педагогики Института; Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института; Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории дидактики общего и профессионального образования Института; Долгая Оксана Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института; Победоносцева Мария Георгиевна, кандидат педагогических наук, начальник управления подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации Института.

Конференция, посвященная актуальным проблемам современного образования, стала значимым событием для научно-педагогического сообщества России и других стран. Среди участников конференции были представители большинства регионов нашей страны, а также зарубежных стран, таких как: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Республика Узбекистан, Республика Молдова, Приднестровская Молдавская Республика. Во всех мероприятиях конференции активное участие приняли научные сотрудники и аспиранты Института стратегии развития образования.