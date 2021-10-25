Анонс семинара «Обновление содержания общего образования» для участников апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО предмета "Иностранный (английский) язык"

1 февраля 2022 года в 14.30 (время московское) ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" проведет Семинар "Обновление содержания общего образования" для участников апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО предмета "Иностранный (английский) язык".

В ходе семинара будет рассмотрена структура и содержательные блоки Примерной рабочей программы по предмету "Иностранный (английский) язык" аспекты взаимосвязи ФГОС, Примерной рабочей программы по английскому языку и учебников для преподавания предмета.

Семинар проведут:

Трубанева Наталия Николаевна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории общего филологического образования ФГБНУ "ИСРО РАО" по вопросам апробации Примерной рабочей программы по предмету "Иностранный (английский) язык" и учебников для преподавания предмета в начальной школе

Биболетова Мерем Забатовна, к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории общего филологического образования ФГБНУ "ИСРО РАО" по вопросам апробации Примерной рабочей программы по английскому языку и учебников для преподавания предмета в основной школе

К участию в семинаре приглашаются педагоги-участники апробации Примерных рабочих программ по английскому языку, учителя иностранных языков в начальной и основной школе, региональные координаторы, обеспечивающие информационное сопровождение и координацию деятельности педагогов по участию в апробации в субъектах Российской Федерации.