Семинар по вопросам содержания примерных рабочих программ по математике ООО

В ходе семинара будет рассмотрена структура и содержательные блоки Примерной рабочей программы по предмету "Математика", аспекты взаимосвязи ФГОС, Примерной рабочей программы по математике и учебников для преподавания предмета.

Семинар проведет Рослова Лариса Олеговна - кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией математического общего образования и информатики ФГБНУ "ИСРО РАО"

К участию в семинаре приглашаются педагоги-участники апробации Примерных рабочих программ по математике, учителя математики в основной школе, региональные координаторы, обеспечивающие информационное сопровождение и координацию деятельности педагогов по участию в апробации в субъектах Российской Федерации.

Дата и время проведения: 7 декабря 2021 года в 14.30 (Мск)

Режим проведения: дистанционно онлайн, трансляция доступна по ссылке: https://youtu.be/p9te4pW7sVk