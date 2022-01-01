Архив биология 2022-2023

Методическая поддержка учителей биологии

при введении и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО

№ ТЕМА СПИКЕР ССЫЛКА НА СЕМИНАР

1 Особенности работы по примерной рабочей программе по биологии (базовый уровень) в 5 классе Никишова Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научного общего образования ФГБНУ "ИСРО" Семенова Галина Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научного общего образования ФГБНУ "ИСРО", канд. пед. наук https://vk.com/video716245662_456239061?t=5m17s

2 Особенности работы по примерной рабочей программе по биологии (углубленный уровень) Никишова Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научного общего образования ФГБНУ "ИСРО"

Белякова Галина Алексеевна, заместитель декана биологического фкультета МГУ по работе с талантливой молодежью, председатель Центральной Предметной Методической Комиссии ВсОШ по биологии

Федоров Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой биологии Отдела Развития Талантов Школьников Центра Педагогического Мастерства, преподаватель образовательного центра "Сириус", ответственный секретарь Городской предметной Методической Комиссии ВсОШ по биологии в городе Москве https://vk.com/video716245662_456239097?t=4m37s

3 Особенности работы по примерной рабочей программе по биологии в 5 классе на базовом уровне (тема 2. Методы изучения живой природы) Никишова Елена Александровна, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научного общего образования ФГБНУ "ИСРО" https://vk.com/video716245662_456239161?t=3m45s

4 Теоретические основы построения примерных рабочих программ СОО по биологии базового и углубленного уровней Паршутина Людмила Александровна, канд. пед. наук, заведующий лабораторией профильного образования ФГБНУ "ИСРО" https://vk.com/video716245662_456239237?t=3m1s

5 В генетику через разные науки (о взаимосвязи генетики с другими предметными областями): в рамках реализации ПРП СОО по биологии углубленного уровня Хлёсткина Елена Константиновна, д-р биол. наук, проф. РАН, директор Федерального исследовательского центра Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург https://vk.com/video716245662_456239252?t=3m14s

6 Подготовка школьников к высокорейтинговым интеллектуальным состязаниям по биологии на примере Всероссийской олимпиады школьников Швецов Глеб Геннадьевич, канд. пед. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой методики преподавания химии, биологии, экологии и географии ГОУ ВО "МГОПУ", член методической комиссии и член жюри заключительного этапа ВсОШ по биологии https://vk.com/video716245662_456239261?t=3m22s

7 Генетические ресурсы и генетические технологии (задачи, направления и методы современной генетики): в рамках реализации ПРП СОО по биологии углубленного уровня Хлёсткина Елена Константиновна, д-р биол. наук, проф. РАН, директор Федерального исследовательского центра Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург https://vk.com/video716245662_456239273?t=4m13s

8 Организация проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях освоения содержания образовательных программ по биологии Швецов Глеб Геннадьевич, канд. пед. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой методики преподавания химии, биологии, экологии и географии ГОУ ВО "МГОПУ", член методической комиссии и член жюри заключительного этапа ВсОШ по биологии https://vk.com/video716245662_456239279?t=2m35s

9 Особенности изучения разделов "Жизненный цикл клетки" и "Размножение и развитие организмов" в соответствии с рабочей программой по биологии (углубленный уровень) Глаголев Сергей Менделевич, канд. биол. наук, заведующий естественно-научным отделением Московской школы на Юго-Западе №1543, доцент СУНЦ МГУ https://vk.com/video-215962627_456239032?t=2m29s

10 Особенности изучения биологии на профильном уровне в основной школе Овчинников Алексей Васильевич, канд. пед. наук, старший научный сотрудник лаборатории профильного образования ФГБНУ "ИСРО" https://vk.com/video716245662_456239300?t=2m50s

11 Программа внеурочной деятельности по биологии (5-9 класс): построение взаимосвязи между теорией и практическим применением биологических знаний Воронина Елена Николаевна, канд. биол. наук, доцент СУНЦ НГУ, старший научный сотрудник группы молекулярной генетики ИХБФМ СО РАН, Новосибирск https://vk.com/video-215962627_456239053?t=2m26s