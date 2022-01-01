ЧТО ДЕЛАТЬ В ПЕДАГОГИКЕ: НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

В очередном номере издания "Учительская газета" № 27 от 4 июля 2023 года опубликована статья Михаила Викторовича Богуславского "Николай Чернышевский: что делать в педагогике".

Статья посвящена целостному и многогранному представлению подвижнической деятельности Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889) – оригинального педагогического мыслителя, философа, историка, экономиста, публициста, литературного критика и беллетриста. Одухотворённость и истинность личностной позиции, эталон самоотверженности и преданности делу – всё это приковывало к нему внимание современников и последующих поколений. Он привлекал и продолжает привлекать своими оригинальными идеями к себе внимание педагогической общественности.

Важнейшим качеством, которое нужно воспитывать у подростков и юношества, Николай Гаврилович считал любовь к Родине и своему народу. Направленность его педагогических идей состоит в разработке подходов к воспитанию творческих людей, креативных личностей, способных содействовать дальнейшему прогрессивному развитию нашей любимой Отчизны.

Автор статьи – Михаил Викторович Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Почетного Знака "Золотое перо".

С полной версией статьи можно ознакомиться на официальном сайте издания "Учительская газета".

