ДЕТСКОЕ ЦАРСТВО СТАНИСЛАВА ШАЦКОГО

В очередном номере издания "Учительская газета" № 23 от 6 июня 2023 года опубликована статья Михаила Викторовича Богуславского "Детское царство Станислава Теофиловича Шацкого".

Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) являлся основателем социальной педагогики в России, одним из создателей и разработчиков теории и практики развивающей педагогики среды, целостно рассмотревшим влияние условий среды на социализацию ребенка.

Педагог - новатор и наставник создал первые внешкольные учреждения для детей, заложил основы дополнительного образования. Ему также принадлежит первенство в разработке в отечественной педагогике таких вопросов, как самоуправление школьников, лидерство в детском сообществе и, конечно, главное - дея­тельность школы в среде как комплекса учреждений, реализующих преемственность и целостность в воспитании.

Автор статьи – Михаил Викторович Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики, профессор кафедры педагогики, лауреат Почетного Знака "Золотое перо".

С полной версией статьи можно ознакомиться на официальном сайте издания "Учительская газета".