Еженедельные методические семинары для учителей по актуальным вопросам перехода на обновленные ФГОС продолжатся в сентябре 2023 года

В течение 2022-2023 учебного года Институтом стратегии развития образования обеспечено проведение еженедельных методических семинаров для учителей школ по вопросам содержания и реализации рабочих программ по учебным предметам начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС.

За сентябрь-декабрь 2022 года командой института проведено 75 методических семинаров, за январь-май 2023 года – 93 семинара. В сентябре 2023 года институт планирует продолжить проведение семинаров для педагогов страны.

В рамках мероприятий ведущие ученые и эксперты страны обсуждают с аудиторией наиболее актуальные темы, касающиеся особенностей реализации рабочих программ по учебным предметам, учебным модулям и курсам внеурочной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС, а также знакомят педагогическое сообщество с имеющимися информационными и методическими ресурсами, спецификой их применения в образовательном процессе.

Целевая аудитория семинаров – учителя школ, методисты региональных институтов развития образования (институтов повышения квалификации педагогов) и муниципальных методических служб, курирующие вопросы содержания общего образования.

Ознакомиться с информацией о проведенных и запланированных методических семинарах можно в календаре на информационном портале "Единое содержание общего образования" в разделе "Методические семинары". На странице каждого учебного предмета размещен свой план семинаров, в котором публикуется более подробная информация о состоявшихся и планируемых мероприятиях.

Ждем вас на методических семинарах в новом 2023-2024 учебном году!