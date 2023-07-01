ФГБНУ «ИСРО» с 1 июля открывает регистрацию на курс повышения квалификации «Преподавание русского языка и литературы, родных языков и родных литератур» в условиях введения ФООП

По поручению Минпросвещения России Институтом стратегии развития образования разработана программа повышения квалификации "Преподавание русского языка, литературного чтения, литературы, родных языков и родных литератур в условиях введения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" (24 часа).

К обучению приглашаются:

- учителя русского языка и литературного чтения, реализующие образовательные программы начального общего образования;

- учителя русского языка и литературы, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

- учителя родных языков и литературного чтения на родных языках, реализующие образовательные программы начального общего образования;

- учителя родных языков и родных литератур, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

Регистрация на курс открыта с 01.07.2023 по 10.09.2023 включительно.

Для подачи заявки на обучение необходимо перейти по ссылке, авторизоваться на портале "Цифровая экосистема ДПО" (если личный профиль есть) или зарегистрироваться на портале (если личного профиля ещё нет), выбрать поток и нажать на кнопку "Записаться на курс".

Обращаем ваше внимание, что рассмотрение заявок будет проходить в период с 11 до 17 сентября включительно. Одобрение возможно только в случае 100% заполнения личного профиля.

Обучение пройдет с 18.09.2023 по 30.11.2023 года полностью в онлайн-формате без необходимости командирования слушателей к месту обучения.

Слушателям, успешно завершившим курс, будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.