Федеральные основные образовательные программы по всем предметам будут введены в начале учебного года

Федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем школьным предметам начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей региональных органов исполнительной власти по актуальным вопросам развития системы образования, которое проходит в Чеченской Республике."Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам", – сказал он.

Он отметил, что единые программы вводятся во всех школах для обучающихся 1–11-х классов с 1 сентября 2023 года. В регионы направлены соответствующие методические рекомендации.

Для учителей и управленческих команд образовательных организаций разработаны онлайн-сервисы: конструктор рабочих программ и конструктор учебных планов.

По словам главы Минпросвещения, важные изменения коснулись и подходов к разработке школьных учебников. Единые государственные учебники будут созданы по всем предметам.

Требования к их содержанию будет определять Министерство просвещения, а права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации.

"Государственные учебники истории для 10–11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", – добавил Министр.

Сергей Кравцов напомнил также, что для выстраивания образовательного процесса и системы управления качеством образования создан проект "Школа Минпросвещения России". Он добавил, что в скором времени будет представлен аналогичный проект по дошкольному образованию – "Детский сад – маршруты развития".