Федеральные рабочие программы по русскому языку и литературе обсудили на педагогическом форуме в Саранске

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы стартовал в Саранске с участием педагогов из разных регионов. Участники в рамках пленарного заседания обсудили с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы, увеличение часов по этим предметам и другие вопросы.

"Всех рад приветствовать на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, который проходит в Мордовии. Русский язык и литература – одни из важнейших школьных предметов, в преподавание которых закладывается также воспитательный аспект. В Год педагога и наставника хотел бы, уважаемые коллеги, вас поблагодарить. Вы как учителя русского языка и литературы не только обучаете этим предметам, но и доносите до подрастающего поколения то лучшее, те ценности, которые есть в нашей культуре и в наших традициях", – обратился к участникам форума Министр просвещения по видеосвязи.

Он отметил, что по русскому языку и литературе утверждены федеральные основные образовательные программы (ФООП), имеющие статус непосредственного применения. В них заложено 80 часов в неделю на эти предметы по всем уровням образования, особое внимание уделяется речевой культуре, практической и читательской грамотности. Важным направлением обновления содержания образования стало объединение урочной и внеурочной работы, которая реализуется в деятельности школьных театров.

Отвечая на вопросы учителей русского языка и литературы, глава Минпросвещения рассказал о том, что по сравнению с советским периодом увеличено время на изучение данных предметов в школе. Участники заседания также обсудили важность включения в ФООП программ по углубленному изучению литературы.

В завершение пленарного заседания состоялась торжественная церемония награждения педагогов Саранска. Благодарственное письмо Минпросвещения России за добросовестный труд, за большой вклад в развитие системы образования Республики Мордовия, за подготовку победителей и призеров олимпиад вручено директору Республиканского лицея для одаренных детей Евгению Вдовину. Благодарственными письмами Минпросвещения России за подготовку победителя Международной Менделеевской олимпиады по химии в 2023 году отмечены учителя химии Республиканского лицея Ирина Тарасова и Дмитрий Плевин.