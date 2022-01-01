Физическая культура (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (2021) и Примерной рабочей программой по физической культуре основного среднего общего образования (2022).

Пособие содержит рекомендации для учителей физической культуры по вопросам внедрения в их профессиональную деятельность современных технологий и методических подходов, особенно в части достижения учащимися планируемых результатов и разработки проверочных заданий для оценки качества их достижения.

В пособие включены материалы по содержанию самостоятельной деятельности учащихся на уроках физической культуры, повышения их интереса и активности в выполнении учебных заданий. Также в пособии приводятся данные по организации занятий проектной деятельностью, являющейся на сегодня ведущей технологией в развитии творчества и самодеятельности школьников.