Физическая культура (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Физическая культура (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (2021) и Примерной рабочей программой по физической культуре основного среднего общего образования (2022).

Пособие содержит рекомендации для учителей физической культуры по вопросам внедрения в их профессиональную деятельность современных технологий и методических подходов, особенно в части достижения учащимися планируемых результатов и разработки проверочных заданий для оценки качества их достижения.

В пособие включены материалы по содержанию самостоятельной деятельности учащихся на уроках физической культуры, повышения их интереса и активности в выполнении учебных заданий. Также в пособии приводятся данные по организации занятий проектной деятельностью, являющейся на сегодня ведущей технологией в развитии творчества и самодеятельности школьников.

Физическая культура (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя.pdf
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