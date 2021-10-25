Федеральный урок "2021 г. - Год науки и технологии"

По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в рамках проведения просветительских мероприятий по вопросам содержания общего образования 1 сентября 2021 г. в школах страны прошел Всероссийский открытый урок, посвященный Году науки и технологий.

Всероссийский открытый урок был посвящен истории отечественной науки, открытиям и изобретениям, которые совершили наши ученые в ХХ-ХХI веках. Материалы для проведения урока были подготовлены специалистами Института стратегии развития образования Российской академии образования в сотрудничестве с представителями компании "ИнтерГрафика" и Академии "Просвещение" (входит в одноименную Группу компаний).

Рассказ о науке и ее достижениях для ребят, пришедших в начальную школу, отличался от рассказа для школьников, заканчивающих 11 класс. Поэтому сценарий был подготовлен для различных возрастных групп: учащихся 1-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классов.

1 сентября урок был проведен учителями физики и химии, биологии и истории, литературы и русского языка, поэтому при подготовке составители старались отразить достижения как естественных, так и гуманитарных наук, избегая излишней наукообразности.

Главная идея сценариев – модульный характер как текста, подготовленного для учителя, так и интерактивных заданий, видеофрагментов, интервью ученых. Интерактивы – это и карточки-загадки, и конкурсы, и образовательные квизы, и виртуальные лабораторные занятия, которые должны быть интересны ученикам любого возраста. Учитель мог самостоятельно сконструировать персонализированный урок для своего класса, подобрать то, что точно могло заинтересовать и было по силам выполнить его ученикам, а значит, этот урок останется в их памяти. Интерактивные задания могут быть полезны на других уроках и после проведения Урока знаний.

Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы Всероссийского открытого урока, посвященного Году науки и технологий, опубликованы на портале Российской электронной школы.