Химия (углубленный уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

В методическом пособии рассмотрены подходы к обновлению методик преподавания химии на углубленном уровне в основной школе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО и с Примерной рабочей программой по химии. Совершенствование методики обучения химии как части системы преподавания естественно-научных предметов направлено на формирование естественно-научной грамотности обучаемых. За основу обновления подходов к преподаванию приняты ориентиры на методическое обеспечение достижения метапредметных результатов обучения, включающих формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий.

Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания "Обновление содержания общего образования" по теме "Подготовка методических рекомендаций для учителей по реализации ФГОС начального общего и основного общего образования, в том числе внеурочной деятельности".