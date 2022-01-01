II Всероссийский форум «Педагогическое образование в российском классическом университете»

21-22 марта 2023 г. в Москве проходит II Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете"

Участниками Форума стали представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской академии образования, ректоры и проректоры российских классических университетов, руководители образовательных программ педагогического профиля и образовательных структур, ведущих подготовку по направлению "Образование и педагогические науки", представители научных центров и инновационных площадок ФГБУ "Российская академия образования", преподаватели, аспиранты и магистранты.

Направления работы Форума:

Педагогическая миссия российского классического университета

Обсуждение ФГОС 4.0 в области педагогического образования

Опережающая подготовка учителя: от идеи к реализации

Русский язык и педагогическая культура современного педагога

Воспитание будущих учителей в университете: содержание и технологии

Системно-компетентностный подход к образованию будущих учителей в условиях университета

Научно-исследовательская подготовка будущих учителей: цели и технологии

Ресурсы и ограничения цифровых инструментов в подготовке учителей

Современные механизмы развития мотивации школьников к педагогической профессии

Развитие кадрового потенциала университетов, реализующих программы педагогической направленности.

Президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева, открывая II Всероссийский педагогический Форум, отметила:

"Сегодня мы будем обсуждать ведущие профессиональные школы и обсудим, что нужно сделать для дальнейшего развития. Наша задача сейчас — обобщение колоссального опыта педагогических школ и педагогов-новаторов. Символично, что в этом году мы начинаем плавный переход к специалитету. Чтобы наши студенты могли развиваться в разных областях, нам очень много нужно сделать самим. От ценностей основы личности педагога зависит практически все. Системе высшего образования нужны не только разговоры о воспитании, но и методы, ведь современный студент нуждается в этом как никогда".

Следить за новостями Форума http://monitoring.rusacademedu.ru/page25076744.html