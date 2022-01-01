21-22 марта 2023 г. в Москве проходит II Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете"
Участниками Форума стали представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской академии образования, ректоры и проректоры российских классических университетов, руководители образовательных программ педагогического профиля и образовательных структур, ведущих подготовку по направлению "Образование и педагогические науки", представители научных центров и инновационных площадок ФГБУ "Российская академия образования", преподаватели, аспиранты и магистранты.
Направления работы Форума:
Президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева, открывая II Всероссийский педагогический Форум, отметила:
"Сегодня мы будем обсуждать ведущие профессиональные школы и обсудим, что нужно сделать для дальнейшего развития. Наша задача сейчас — обобщение колоссального опыта педагогических школ и педагогов-новаторов. Символично, что в этом году мы начинаем плавный переход к специалитету. Чтобы наши студенты могли развиваться в разных областях, нам очень много нужно сделать самим. От ценностей основы личности педагога зависит практически все. Системе высшего образования нужны не только разговоры о воспитании, но и методы, ведь современный студент нуждается в этом как никогда".
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