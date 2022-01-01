И с этого пути мы не свернем!

Заканчивается учебный год, ставший значительной вехой в новейшей истории российского образования: все школы России перешли на обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты и готовятся с 1 сентября 2023 года работать по федеральным основным образовательным программам.

Эти шаги направлены на реализацию государственной политики по укреплению единого образовательного пространства страны, повышению качества общего образования, обеспечению всем школьникам России равных возможностей в получении качественного образования, вне зависимости от места их учебы.

С 2021 года пройден большой путь: обновлены стандарты на всех трех уровнях общего образования, разработаны 413 рабочих программ по предметам с 1 по 11 класс, включая программы для углубленного изучения предметов, а также программы по родным языкам и родным литературам, организована масштабная работа по методическому сопровождению введения ФГОС и ФООП. Активно функционирует портал "Единое содержание общего образования", на котором размещается самая актуальная информация, и сегодня количество пользователей портала достигло 3 млн человек.

Для удобства педагогов и образовательных команд школ мы разработаны онлайн-сервисы – конструкторы по созданию рабочих программ и учебных планов. И сегодня уже более 1,5 млн программ сделано в этом конструкторе.

Об этом и многом другом сегодня речь шла на всех пленарных и тематических сессиях Всероссийской научно-практической конференции "Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего образования в 2022-2023 учебном году: первые итоги", участников которой радушно приняла Кабардино-Балкарская Республика.

В центре внимания участников конференции стали вопросы управления качеством образования, поиска и освоения современных методик и практик достижения предметных, метапредметных и личностных результатов, формирования функциональной грамотности.

Также были обсуждены вопросы усиления воспитательного потенциала образовательной деятельности в единстве урочной и внеурочной работы.

К участникам конференции с приветственным словом обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, который подчеркнул:

"Создание равных условий для получения качественного образования, развитие талантов детей, патриотическое воспитание юных граждан – наши общенациональные приоритетные цели. Опираясь на лучшие достижения отечественной педагогики, мы строим суверенную систему образования, основой которой служат традиционные духовно-нравственные ценности России. И с этого пути мы не свернем!"

Конференция собрала на своей площадке более 20 тыс участников в очно-заочном формате из 89 субъектов Российской Федерации.

Эта конференция – яркий пример совместной работы федеральных и региональных институтов и ведомств. В качестве ведущих спикеров и экспертов в конференции приняли участие специалисты Института стратегии развития образования, Федерального института педагогических измерений, Академии минпросвещения России, региональных органов исполнительной власти в сфере образования Кабардино-Балкарской Республики, Московской области, Самарской области, Республики Татарстан и Оренбургской области.