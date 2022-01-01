Институт стратегии развития образования продолжает серию окружных совещаний по актуальным вопросам введения ФГОС общего образования и ФООП

26 июня состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа:
- Республика Алтай
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Алтайский край
- Красноярский край
- Иркутская область
- Кемеровская область – Кузбасс
- Новосибирская область
- Омская область
- Томская область
Татьяна Владимировна Суханова, директор Института стратегии развития образования, выделила законодательные изменения, в рамках которых реализуется государственная политика в сфере образования, разъяснила нормативные и методические аспекты введения ФГОС общего образования и ФООП, отметила критерии успешного внедрения ФГОС, а также акцентировала внимание участников совещания, что все рабочие образовательные программы должны быть приведены в соответствие с обновленными ФООП к началу нового учебного года.
Согласно представленным результатам мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 г., лидерами по переходу на обновленные стандарты образования в СФО являются Алтайский край и Омская область.
Специалисты ИСРО ответили на актуальные вопросы введения ФГОС и ФООП и дали практические рекомендации по работе с Конструкторами учебных планов и рабочих программ.
Мероприятие прошло в онлайн-формате.