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Интеграция содержания предметов "Литература" и "История" с деятельностью школьных театров. Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методические рекомендации
Интеграция содержания предметов "Литература" и "История" с деятельностью школьных театров. Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методические рекомендации
+МП_Театр_формат docx_08082023_на сайт.pdf
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