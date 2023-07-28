Интервью с Татьяной Владимировной Сухановой об Анне Юрьевне Лазебниковой

"Если твои планы рассчитаны на год – сей просо, если твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если же твои планы рассчитаны на века – воспитывай людей", – гласит народная мудрость.

В Год педагога и наставника и в честь 100 – летнего юбилея Института стратегии развития образования особые слова благодарности звучат в адрес Анны Юрьевны Лазебниковой, член-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, главного научного сотрудника лаборатории социально-гуманитарного общего образования, выдающегося ученого, педагога-наставника и автора легендарного школьного учебника по обществознанию…

В настоящее время Анна Юрьевна возглавляет научно-исследовательский коллектив, который успешно занимается актуальными вопросами обновления содержания общего образования.