Исполняется 93 года со дня рождения отечественного ученого, педагога Леонида Наумовича Боголюбова
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Исполняется 93 года со дня рождения отечественного ученого, педагога Леонида Наумовича Боголюбова

Иммануил Кант верил, что "если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог".

И год от года "совершенные" педагоги прививают своим ученикам любовь к миру, к людям, к наукам и искусству, а ученики отвечают им благодарностью и дарами своих трудов: вершат великие дела, придумывают новое, меняют мир к лучшему.

В Год педагога и наставника, в честь 100-летнего юбилея Института стратегии развития образования, молодые учёные, педагоги-практики, исследователи, института рассказывают о своих наставниках...

Так, для Ильи Анатольевича Лобанова, заведующего лабораторией социально-гуманитарного общего образования ИСРО, к.пед.н., хорошим учителем, проводником в науке и педагогике стал академик РАО, доктор педагогических наук Леонид Наумович Боголюбов, дата рождения которого 25 марта 1930 года.

Вся жизнь великого ученого была неотделимо связана с отечественным образованием. Леонид Наумович Боголюбов внес существенный вклад в исследование проблем социально-гуманитарного образования в школе, философии образования, методологии и методики обучения истории и обществознанию, дидактики школьного учебника.

Л.Н. Боголюбов является автором более 90 учебников, учебных пособий и методической литературы по обществознанию для общеобразовательной школы. За выдающиеся заслуги в области образования учёный был награжден нагрудным знаком "Отличник народного просвещения РСФСР" и медалью К. Д. Ушинского.

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