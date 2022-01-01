Изобразительное искусство. Методическое пособие к примерной рабочей программе начального общего образования

Методическое пособие соответствует обновлённому Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2021), требованиям к результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования, Примерной рабочей программе начального общего образования "Изобразительное искусство" (2021), Концепции преподавания предметной области "Искусство" Российской Федерации (2018).

В методическом пособии раскрыты необходимые изменения в методике и технологии обучения, выделены педагогические условия и особенности организации образовательного процесса по освоению изобразительного искусства; раскрыты условия реализации программы с учётом обновленного Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и документов, его сопровождающих. Описано материально-техническое обеспечение, необходимое для эффективного и качественного проведения уроков.