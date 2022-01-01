Литература. Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Методическое пособие включает характеристику изменений, предложенных ФГОС ООО, и особенностей Примерной рабочей программы по учебному предмету "Литература".

Основное содержание пособия составляют рекомендации по организации преподавания литературы в 5 классе, отражающие данные нововведения. Материалы представляют интерес для широкого круга специалистов в области филологического образования: учителей, преподавателей педагогических вузов и колледжей, методистов системы повышения квалификации учителей, разработчиков материалов для оценки качества образования.