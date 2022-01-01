Математика (углубленный уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

В методическом пособии отражены основные нововведения, связанные с принятием обновленных ФГОС в части изучения математики на углубленном уровне.

Методические материалы включают характеристику основных изменений ФГОС ООО и особенностей Примерной рабочей программы по математике углубленного уровня, рекомендации по организации преподавания в 7-9-х классах на углубленном уровне основных содержательных линий курса с учетом нововведений. По каждому курсу учебного предмета "Математика" предложены варианты контрольных работ, предназначенных для проведения внутришкольного мониторинга итоговых достижений учащихся, соответствующих планируемым результатам обучения, представленным в примерной рабочей программе.

Материалы представляют интерес для широкого круга специалистов в области математического образования: учителей, преподавателей педагогических вузов, методистов системы повышения квалификации учителей, разработчиков материалов для оценки качества образования.