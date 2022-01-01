Методическая поддержка учителей географии при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

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Зачем реализуется?

Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих географию на уровне основного общего образования

Когда реализуется?

С сентября 2022 года по май 2023 года

Как реализуется?

Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по географии

Какие вопросы обсуждаются?

С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?

Кем координируется?

Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"