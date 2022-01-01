Методическая поддержка учителей математики при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих математику на уровне основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по математике
Какие вопросы обсуждаются?
С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Рослова Лариса Олеговна
Заведующий лабораторией математического общего образования и информатизации ФГБНУ "ИСРО РАО", эксперт по математической грамотности международного исследования PISA-2021 и международного исследования TIMSS-2015, TIMSS-2019, кандидат педагогических наук
Буцко Елена Владимировна
Научный сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации ФГБНУ "ИСРО РАО"
Алексеева Елена Евгеньевна
Старший научный сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук