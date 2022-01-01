Методический семинар для педагогов Иркутской области

18 августа в Иркутске в рамках окружного совещания по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП пройдет методический семинар для педагогов Иркутской области.

Педагоги при поддержке специалистов Института стратегии развития образования смогут ознакомиться с особенностями разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам.



Начало мероприятия в 10.00 (по местному времени).



Ссылки на подключение:

Методический семинар "Введение обновленных ФГОС и ФООП"

https://vk.com/video-215962627_456239147

Методический семинар "Русский язык и литература"

https://vk.com/video-215962627_456239148

Методический семинар "Математика"

https://vk.com/video-215962627_456239149

Методический семинар "Физика"

https://vk.com/video-215962627_456239150

Методический семинар "Химия и биология"

https://vk.com/video-215962627_456239151

Методический семинар "Английский язык"

https://vk.com/video-215962627_456239152