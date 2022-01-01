18 августа в Иркутске в рамках окружного совещания по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП пройдет методический семинар для педагогов Иркутской области.
Педагоги при поддержке специалистов Института стратегии развития образования смогут ознакомиться с особенностями разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам.
Начало мероприятия в 10.00 (по местному времени).
Ссылки на подключение:
Методический семинар "Введение обновленных ФГОС и ФООП"
https://vk.com/video-215962627_456239147
Методический семинар "Русский язык и литература"
https://vk.com/video-215962627_456239148
Методический семинар "Математика"
https://vk.com/video-215962627_456239149
Методический семинар "Физика"
https://vk.com/video-215962627_456239150
Методический семинар "Химия и биология"
https://vk.com/video-215962627_456239151
Методический семинар "Английский язык"