Мы вместе

Уважаемые коллеги!

Сегодня наша страна столкнулась с неординарной ситуацией. Президент России дал бескомпромиссную оценку произошедшему - предательство и мятеж.

Мы четко осознаем суть происходящего и всецело поддерживаем решение главы государства - противостоять попыткам дестабилизировать нашу страну изнутри, попыткам разобщить население.

Осуждаем антиконституционные действия. Власти и компетентные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность людей, предотвратить все негативные последствия, стабилизировать ситуацию.

Уверены, только вместе мы сможем ее преодолеть и продолжим строить лучшую суверенную систему образования, суверенную страну! Просим поддерживать друг друга, руководствоваться здравым смыслом и прислушиваться к рекомендациям властей. Из этой ситуации мы выйдем только сильнее - вместе с Россией, вместе с Президентом!

#вместеспрезидентом