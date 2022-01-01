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Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью каналу «Россия 24» рассказал о целях проведения первого Международного форума министров образования «Формируя будущее»
Он ответил на вопросы:
какими наработками отечественной системы образования Россия готова поделиться с дружественными странами;
какие международные проекты реализует Россия;
каковы последние достижения страны в области коррекционной педагогики;
как развивается российская система среднего профессионального образования;
какие изменения происходят в дошкольном образовании.
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