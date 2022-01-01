Минпросвещения России сформирует Единый календарь образовательных событий

С нового учебного года Министерство просвещения Российской Федерации запустит Единый календарь образовательных событий. Он будет размещаться в открытом доступе и поможет информировать педагогов, руководителей образовательных организаций о важнейших мероприятиях в сфере образования и воспитания всероссийского, межрегионального и международного уровней.

Минпросвещения России объявляет отбор образовательных событий для включения их в календарь в период с 17 по 28 июля. В формировании контента могут принять участие все желающие. Информация о мероприятиях вносится в форму по ссылке.

По всем вопросам заполнения формы можно обратиться по электронной почте gurskayavv@apkpro.ru (Гурская Виталина Владимировна) или по телефону +7 (495) 969-26-17, доб. 7354.

Для регулярного обновления информации отбор образовательных событий будет проводиться ежеквартально.

Оператором Единого календаря образовательных событий является Академия Минпросвещения России.