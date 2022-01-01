На XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics все участники российской сборной завоевали золотые медали
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На XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics все участники российской сборной завоевали золотые медали

С 27 февраля по 4 марта в Румынии проходила XIV Международная олимпиада по математике Romanian Master of Mathematics, в которой принимала участие российская команда школьников.

Лидерами в индивидуальном зачёте стали школьники из Санкт-Петербурга:

  • Роман Кузнецов (Президентский физико-математический лицей № 239);
  • Алиса Волкова (Президентский физико-математический лицей № 239);
  • Павел Прозоров (лицей № 533);
  • Эльдар Хисамутдинов (Президентский физико-математический лицей № 239).

Результаты команд опубликованы на сайте https://rmms.lbi.ro/rmm2023/index.php?id=results_math.

Российские школьники принимали участие в олимпиаде дистанционно на площадке Образовательного центра "Сириус". Руководитель сборной России – учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, замруководителя – доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

 

"Поздравляю ребят с золотыми медалями! Наша команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим ещё раз подтвердила тот факт, что российская система образования была и остаётся одной из лучших. Наши педагоги и тренеры помогают ребятам развивать таланты, добиваться триумфальных побед. И в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность за это тренерам сборной", – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин также поздравил российских школьников с победой на 14-й международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics:

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с триумфом на олимпиаде по математике. Одержать победу в столь престижных соревнованиях – большая удача. Каждый из вас продемонстрировал уникальные математические способности, отличную подготовку, командное единство. Завоеванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Главное – ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире. Искренние слова признательности хочу передать вашим учителям и тренерам, которые подготовили настоящих чемпионов. Желаю вам удачи во всем, новых успехов и достижений, ярких побед. Молодцы!"

Справочно

Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.

На XIII Romanian Master представители России завоевали две золотые и две серебряные медали, а в общем зачете команда заняла первое место, разделив победу со сборной Китая. Соревнование проводится в рамках подготовки к Международной олимпиаде школьников по математике IMO.

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