На конкурс «ПРО Образование – 2023» теперь можно подать заявку в номинации «Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации»

Для участия в конкурсе в новой номинации принимаются материалы, рассказывающие о просветительских проектах и акциях в сфере образования и воспитания, связанных с популяризацией и продвижением традиционных духовно-нравственных ценностей России.



"Участники смогут представить свои материалы о том, что близко сердцу каждого жителя нашей страны, о том, что нас объединяет, чем мы можем смело гордиться. Уверен, эта значимая номинация получит широкий отклик у журналистов и других участников", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.



Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать до 27 октября по 20 номинациям на сайте

https://proobrazovanie.mpcenter.ru



Имена победителей состязания объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.