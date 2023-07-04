Наталье Фёдоровне Виноградовой вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации

4 июля 2023 г., заведующей лабораторией начального общего образования Института стратегии развития образования, члену-корреспонденту РАО, доктору педагогических наук, профессору Наталье Фёдоровне Виноградовой вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Высокую государственную награду Наталья Федоровна получила из рук Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова. Особенно значимо и приятно, что это торжественное событие произошло в юбилейный для Института год – Год педагога и наставника.

Дорогая Наталья Фёдоровна! Примите сердечные поздравления коллектива Института! Мы гордимся возможностью работать вместе с Вами на благо российской школы. Здоровья Вам, долгих лет жизни, новых совершений!

Коллектив Института