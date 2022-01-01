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Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования: Всероссийские просветительские мероприятия: сборник аналитических материалов
Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования Всероссийские просветительские мероприятия.pdf
3.302 MB
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