Новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов

Вчера, 7 августа, в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года. Авторы учебника: Владимир Мединский, помощник Президента России, председатель Российского военно-патриотического общества, Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, и Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН. В учебнике синхронизированы события отечественной и всеобщей истории. Во главе угла - история России и то, как она повлияла на мировую историю. Права на учебник принадлежат государству. Он прошел федеральную апробацию. 10 и 11 классы начнут учиться по новому учебнику с 1 сентября этого года. Учебники для 5 и 9 классов будут готовы к 1 сентября 2024 года. Государственные учебники по всем школьным предметам планируется ввести до конца 2025 года.

Ссылка на запись пресс-конференции в ТАСС https://vk.com/video-210951176_456240706