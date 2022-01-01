Новый номер журнала «Образ действия» посвящен лучшим практикам инженерно-технологического образования

Министерство просвещения Российской Федерации ведет системную работу по развитию инженерно-технологического образования в России и методическому сопровождению педагогов. Этой теме посвящен новый номер журнала "Образ действия", который выпускается при поддержке Минпросвещения России. В нем представлен передовой опыт специалистов в области естественно-научного и физико-математического образования.

В журнале освещаются вопросы, связанные с совершенствованием методов и форм обучения школьников и студентов, системы оценки образовательных результатов. Здесь опубликованы статьи, касающиеся организационного и методического сопровождения по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, модели междисциплинарной олимпиады конвергентного образования, опыта проведения интерактивных экскурсий и организации проектной деятельности учащихся.

"В Год педагога и наставника мы продолжаем создавать проекты, которые помогут нашим учителям раскрыть перед ребятами двери в интересный и удивительный мир физики, математики и естественных наук, познакомить их со спецификой инженерных профессий и высоких технологий. Журнал "Образ действия" будет полезен как молодым педагогам, так и опытным специалистам", – отметила директор Института стратегии развития образования, кандидат педагогических наук, главный редактор издания Татьяна Суханова.