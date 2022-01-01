Новый учебник истории для учеников 5–9-х классов будет готов в течение следующего года

Во время дискуссии "Создание единого учебника истории в современной России" на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории для учеников 5–9-х классов будет готов в течение следующего года. При этом учебник для старших классов уже разработан, заниматься по нему школьники начнут в сентябре.

Министр подчеркнул, что новые учебники помогут школьникам понять основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться, и причины проведения специальной военной операции.

"Очень важно, что идёт работа по сопряжению истории России со всеобщей историей. Мы не должны быть в разрыве от мировой истории. У нас великая страна, великая история, во многом влияющая на историю развития всего мира. То, что предлагается и для основной школы, будет очень интересно", – подчеркнул министр.

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