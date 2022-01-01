Новый выпуск журнала «Образ действия». «Реализуем ФГОС ОО. Инженерно-технологическое образование. Лучшие практики»

Номер посвящен школьному инженерно-технологическому образованию, которое в настоящее время является одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики России и находит отражение в Федеральном проекте "Передовые инженерные школы", ориентированном на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров.
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Справочно:
Данный выпуск журнала имеет практико-ориентированный характер и предназначен для педагогических работников в области инженерно-технологического образования.
Учредителем и издателем журнала является Институт стратегии развития образования.