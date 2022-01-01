Новый выпуск журнала «Образ действия». «Реализуем ФГОС ОО. Инженерно-технологическое образование. Лучшие практики»

Номер посвящен школьному инженерно-технологическому образованию, которое в настоящее время является одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики России и находит отражение в Федеральном проекте "Передовые инженерные школы", ориентированном на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров.

Направления публикаций:

Инженерно-технологическое образование: организационный аспект

Делимся опытом преподавания физики

Делимся опытом преподавания химии

Делимся опытом преподавания биологии

Делимся опытом преподавания математики

Делимся опытом преподавания информатики

Выпуск доступен по ссылке.

Справочно:

Данный выпуск журнала имеет практико-ориентированный характер и предназначен для педагогических работников в области инженерно-технологического образования.

Учредителем и издателем журнала является Институт стратегии развития образования.